【澳門回歸20年】港台商台記者遭澳門拒入境　被指企圖從事危害公共安全活動 (13:45)

港台及商台表示，採訪隊今早由上環出發前往澳門外港碼頭，抵步後多名便衣邊防人員截查本港多間傳媒採訪隊，部分人經搜查後獲放行。各採訪隊共4名記者被先後截查，並沒收身分證、公司記者證和政府總部所發的記者證等，其中有人被要求填寫包括個人姓名、父母姓名、聯絡方法及住址等。

港台記者表示，今次到澳門是採訪澳門新聞局安排的官方行程，並無其他採訪活動，亦無意聯絡其他人訪問，其間出示過在澳門逗留的酒店資料。他獲通知不能入境澳門後，被要求簽署拒絕入境通知書。

通知書引用澳門內部保安綱要法第17條，指有強烈迹象顯示，有關記者企圖入境澳門從事危害澳門公共安全或公共秩序之活動。港台記者離開前詢問是否日後都不能入境，有關警官回應「今次唔入得，下次不清楚」。

商台對於有記者被拒入境表示極度遺憾，強調該記者經正常程序向澳門政府申請到澳門採訪，過程中未接獲通知不批准入境，形容該名記者一向工作認真守法，到澳門採訪絕不影響澳門的安全及秩序。

社民連梁國雄等人被拒登船往澳門

社民連梁國雄、古思堯、吳文遠等人中午計劃經港澳碼頭前往澳門，惟被拒登船。信德中旅船務、珠江船務及空中快線分別接獲澳門治安警察局通知書，稱梁國雄等人計劃到澳門對回歸活動進行破壞，警方堅決禁止他們進入澳門作不法行為，要求有關公司拒絕運送他們前往澳門，否則須承擔法律責任。

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