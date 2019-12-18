六旬漢認非禮11歲親女　判囚32月 (12:15)

案件今（18日）在區域法院判刑。控方透露，現年63歲的被告任的士司機，他承認前年7月至今年6月期間，非禮親生女兒X，X首次被侵犯時為11歲。

法官判刑指出，雖然心理學家稱被告無戀童癖，重犯風險低，X表面上亦無嚴重創傷，但法庭不容忽視X有意圖逃避或忘記事件，恐怕她恢復時間漫長。

法官表示，法庭有責任保護兒童，父母在文明社會中理應保護子女，而非侵犯他們，惟被告身為父親卻竟然非禮年僅11歲女兒，案情嚴重，違反父女誠信，終判被告入獄32個月。

法官又讚揚X及其母，「你哋非常之勇敢，希望事件完結，雨過天青後，你哋可以過番正常人生」。

案情指出，被告與一名內地女子結婚，2005年誕下女兒X，妻女2011年定居香港。被告於前年7月至今年6月期間，多次在家中上下其手非禮X，甚至闖入X房間趁她睡覺時非禮，事後向X表示已在廁所「自己搞掂」。X最終於今年6月向同學及母親透露事件，被告被捕後在警誡下承認犯罪。

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