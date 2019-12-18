習近平今午抵澳門　交通口岸加強保安 (12:05)

新華社昨日（17日）發表文章，講述習近平自2012年上任中共中央總書記起推動澳門多元發展，支持澳門融入國家發展大局，以粵港澳大灣區建設、粵港澳合作、泛珠三角區域合作等為重點，將澳門納入四大中心城市之一。文章指出，澳門的本地生產總值由回歸之初的519億澳門元，增加至2018年的4447億元，澳門物價保持穩定；本地居民充分就業，失業率從回歸之初的6.3%下降到2018年的1.8%。

另外，為配合習近平到訪，澳門各口岸及路面交通加強了保安措施，平日港人經港珠澳大橋到澳門，只需接受澳門出入境檢查，本月10至22日內地公安局在大橋中途加插公安檢查。澳門治安警察局與澳門海關亦於昨日（17日）凌晨零時起至周六（21日）凌晨零時，對使用澳門各陸路口岸車道（港珠澳大橋、關閘、路氹城、珠澳跨境工業區）進出境客車展開聯合檢查。而澳門輕軌氹仔線將於今日下午1時至周五期間暫停客運服務，周六恢復正常。

港府亦公布，特首林鄭月娥明日（19日）及周五會率領代表團到澳門出席儀式，成員包括財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊及4名局長。

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