東人工島增設安檢站　涂謹申批儼如「三地四檢」　湯家驊：尊重司法權轄權 (11:51)

大橋由粵港澳三地政府合作興建，按三方簽署的《港珠澳大橋建設、運營、維護和管理三地政府協議》營運，當中第18條提到大橋口岸實行「三地三檢」，涂謹申指出，今次多出的「關卡」反映內地隨時可以更改承諾，不但破壞國家的信譽，亦展示其「不可預測」。

湯家驊則認為，東人工島設有安檢站不奇怪，該處屬內地的地方，便須接受當地法律管轄。他說，今次只是暫時性措施，不會多加評論。

旅遊界立法會議員姚思榮受訪時亦說，有關措施是因應習近平到訪澳門而作出的特別安排，據悉安檢過程不涉及出入境要求，市民如沒有帶回鄉證都無問題。惟總結今次經驗，希望政府下次可預先通知，以便提示旅客。

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