范國威憂補選過度動員　區諾軒：不強求 (10:21)

范國威指出，新界東原有9名議員，服務近100萬名選民，惟包括社民連梁國雄在內，現只剩7名議員承擔所有工作量，批評政府不斷政治篩選，觸發DQ，認為選民應該有代議士在議會內替他們行事，若再有補選，他擔慮會否過度動員、能否再透過民意向政府施壓等因素決定參選，但原則上仍希望盡快有補選。

本屆立法會任期於明年9月30日完結，區諾軒擔心，補選會浪費不少公帑，惟不作有關安排亦不符合法例。他說，不強求有補選，但如有補選，他願意代表香港人及民主派出戰。至於是否再作香港眾志周庭的「Plan B」，區諾軒表示需要再商討，因今次補選的意義不同，需要考慮是彰顯民意重要，或完成議會工作重要。

湯家驊：選舉主任犯錯不會有後果

對於區諾軒代表大律師詹鋌鏘指出，其上訴針對的是選舉主任違反選舉程序，而非挑戰選舉結果。行會成員、資深大律師湯家驊接受港台節目訪問時認為，選舉呈請唯一目的是推翻選舉結果，如當中涉及政治考量，當初就不應該提出選舉呈請。

湯家驊續說，選舉主任如有犯錯，不會構成金錢上的損失，所以民主及刑事上都不會有後果，「選舉主任處於最前線，要短時間內作出重要的決定，人必然有機會出錯」。

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