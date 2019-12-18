許仕仁出獄　離開赤柱監獄【短片】 (10:00)

【10:00】早前到赤柱監獄接載許仕仁的黑色七人車駛離屋苑。

【09:55】上午9時45分，許仕仁乘黑色七人車到達北角威景台。看更稱，屋苑有兩個出入口，許仕仁落車後登上另一私家車離開。

【09:17】許仕仁身穿黑色大褸，在四名男子陪同下步出監獄，未有回應記者提問，登上一部掛中港車牌的黑色七人車離開。人稱「肥龍」的許仕仁，2017年5月到終審法院聽取終極裁決時，面容明顯消瘦。至今日刑滿出獄，他略較兩年前豐滿，臉頰有肉，但明顯蒼老不少。現場未見妻子羅美美的身影。

【09:14】許仕仁乘高球車到達赤柱監獄門口，準備步出監獄。

【09:05】前政務司長許仕仁收受前新地聯席主席郭炳江等人提供利益案，因5項控罪被判囚7年半的許仕仁，由於在獄中行為良好，獲減刑三分之一，今日（18日）刑滿出獄。清晨7時許，已有近30傳媒在赤柱監獄外等候捕捉許仕仁步出監獄一刻。

許仕仁為香港回歸以來首個因貪污罪成的高官。他於2014年被裁定在2005年6月底至2007年6月底擔任政務司長期間，串謀新地前聯席主席郭炳江、前執董陳鉅源及港交所前高級副總裁關雄生收受巨款，4人串謀犯藉公職行為不當罪成。許、陳及關亦被裁定在許仕仁改任行會非官守成員時，串謀向許仕仁提供1118.2萬元，觸犯串謀向公職人員提供利益罪。此外，許仕仁因未有申報利益，裁定3項公職人員行為失當罪成。

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