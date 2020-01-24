【理大衝突】西九總區指揮官卓孝業：倘暴徒無後果離開　造成法治民智災難 (00:01)

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1500至1800名警員參與理大圍堵行動

上月17日，理大外爆發激烈警民衝突，當日傍晚一批示威者退守校園後被警方重重包圍，警民攻防持續至凌晨，翌日市民發起營救行動。卓孝業表示，當日6個總區應變大隊及衝鋒隊均調至西九，約有1500至1800名警員參與圍堵行動。他稱，警方事前並無預計理大示威者會攻出來，警方無計劃主動進攻，衝突超乎所料。

「兵不血刃」最好

理大被圍堵期間，有人拍攝到飛虎隊狙擊手在歷史博物館內戒備，亦有防暴警配備長槍，卓孝業並不否認，稱警方從來有這個能力。不過，他強調「我們絕對無戰意，我們不好戰，如有兵不血刃的方法，我覺得是最好」，只是警方不排除任何行動上的考慮。他又稱，示威者以弓箭、投擲器攻擊，警方需擴大包圍範圍，免受波及，有需要時甚至只能以實彈應對。

示威者敵意強 感覺「草菅人命」

他形容，上月18日凌晨行動「最難捱」，看到暴徒組成3條人鏈傳汽油彈，有人隨意到便利店買啤酒組裝汽油彈，又有大量車輛堵路，令警方增援、調配非常困難。他說，示威者敵意很強，不斷襲擊警員，「有點草菅人命的感覺」。

卓孝業曾在警方例行記者會上，以強硬語氣呼籲被困者投降，警方將以涉嫌參與暴動罪名拘捕所有人。最終警方共拘捕1377人，包括從理大離開的810人，以及在理大外圍被捕的567人。

不同意警釀人道災難 重申一直盼和平解決

警方封鎖理大13天，市民圍魏救趙不果，醫護最初未能入內拯救傷者，被困者實況難料；面對被捕可能，有人選擇天橋游繩、爬坑渠逃走，隨時會喪命。外界批評警方釀成「人道災難」，卓孝業不同意。

他稱，警方一直希望和平解決事件，「武器在他們（示威者）手上，他們不需要跳橋，不需要爬地洞」。他反問：「是否有人想離開但我不准？不是。是否有人有醫療需要但我不提供？也不是。」

卓孝業認為，如果示威者希望毋須付上任何後果而離開理大，「這不是是否人道的問題，這是法治問題」，「如根據他們的邏輯，我們最後容許所有人，在毁壞那麼美麗的大學，毁壞周邊環境，毁壞一條從來未停過的海底隧道，然後走出來，我覺得這是法治災難，和香港的民智災難」，他認為這不為社會所接受。

明報記者 何郁慧

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