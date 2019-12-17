稱「黃藍經濟圈」非港模式　邱騰華：憑乜嘢分黃藍 (22:59)

邱騰華今晚（17日）在商經局facebook專頁直播，有網民指出本港經濟過分倚賴某一市場，認為反修例運動可把劣幣驅走，建立「黃藍經濟圈」。邱騰華回應說不認同這種經濟模式，稱不應因不客觀、不合理的原因排諸別人於門外，應以服務、品牌和質素吸引客人。有網民質疑邱騰華懼怕黃色經濟圈，指「黃色商店」現時大排長龍、生意興隆，邱騰華回應說以顏色區分經濟是「畫地為牢」，最終受害者是「畫圈的人」，看不到可持續的前景。

政府多次強調本港內憂外患下經濟下行，有網民質疑，對比2003年的失業率，經濟未算最壞。邱騰華表示，外圍經濟環境不佳，中美爆發貿易戰，加上本港內部問題令情況「雪上加霜」，本港GDP從2018年3%增長的高位，跌至本年度GDP增長負3%，「數字說明一切」。他又稱，政府連月來推出多個措施救助中小企和各個行業，「保得到企業，就保得到就業」。

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