警派1.4萬行動呼號藍卡　稱速龍背心放不到藍卡以頭盔展呼號 (20:49)

警隊上月開始引入「行動呼號」，在大型示威行動出勤的警員需將藍卡放在背心上，供公眾識別身分，亦平衡警員被起底的問題。投訴及內部調查科總警司麥衛文出席監警會公開會議表示，上月27日起參與大型示威活動行動的警員都獲分派藍卡，包括所有機動部隊、應變大隊、刑事調查隊或總區衝鋒隊人員，至今警方已派了1.4萬張藍卡。
至於速龍小隊是否會用行動呼號，麥衛文稱，速龍小隊的戰術背心擺放不到藍卡，現時其頭盔後面已有展示呼號。監警會秘書長俞官興關注警方會否想辦法讓速龍小隊展示藍卡，她說背心未必適合掛卡，或影響效能，需再研究。
警察公共關係科警司高振邦也在會上交代傳媒聯絡隊工作，提到辨識記者、人身安全等方面困難，並稱不時有記者近距離採訪，例如站在警方前方，會遮擋視線，考慮到安全問題，會勸喻記者站回安全位置。
監警會副主席謝偉銓表示，現接獲傳媒對警察的投訴比以往多，認為溝通重要，冀警方多與傳媒聯絡溝通，互相理解。高振邦說如領導人訪港等保安行動，會事先與傳媒機構溝通，包括交代記者區等採訪安排、作「閉門訓示」等，惟與現時示威情況不同，難以預計何時何地有示威衝突發生。
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