警派1.4萬行動呼號藍卡　稱速龍背心放不到藍卡以頭盔展呼號 (20:49)

至於速龍小隊是否會用行動呼號，麥衛文稱，速龍小隊的戰術背心擺放不到藍卡，現時其頭盔後面已有展示呼號。監警會秘書長俞官興關注警方會否想辦法讓速龍小隊展示藍卡，她說背心未必適合掛卡，或影響效能，需再研究。

警察公共關係科警司高振邦也在會上交代傳媒聯絡隊工作，提到辨識記者、人身安全等方面困難，並稱不時有記者近距離採訪，例如站在警方前方，會遮擋視線，考慮到安全問題，會勸喻記者站回安全位置。

監警會副主席謝偉銓表示，現接獲傳媒對警察的投訴比以往多，認為溝通重要，冀警方多與傳媒聯絡溝通，互相理解。高振邦說如領導人訪港等保安行動，會事先與傳媒機構溝通，包括交代記者區等採訪安排、作「閉門訓示」等，惟與現時示威情況不同，難以預計何時何地有示威衝突發生。

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