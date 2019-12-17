環保署：港二噁英水平沒異常提升 (19:42)

環保署指出，本港的二噁英水平十分低，且在過去20年不斷下降，現時的年平均濃度約為每立方米0.03皮克，貼近可測量值的下限，而過去5年本港二噁英水平的日平均值，遠低於日本的年均值標準，亦低於加拿大的日平均值標準，兩個標準分別為每立方米0.6皮克和0.1皮克。

不過，環保署的監測數據顯示，在中西區監測到的二噁英水平，在今年11月比去年同期有明顯上升，而在荃灣監測的二噁英水平，在今年9月亦錄得比去年同期高。

綠色力量總監鄭睦奇表示，難以斷定二噁英水平與催淚彈是否有關，他說，二噁英的來源很多，包括燒垃圾、汽車、輪船等，當月取樣的日子也會影響監測結果。至於本港是否適合與日本和加拿大的標準相比，他說，一般而言，國際上對二噁英含量的標準訂得較嚴謹，但難以一概而論。

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