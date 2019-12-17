警申禁查選民資料　記協介入聆訊：傳媒須監察維護選舉健全 (19:25)

申請人為警察隊員佐級協會和匿名者「AA」，答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任及選舉登記主任，介入人為香港記者協會。上訴庭早前就公開選民登記冊批出臨時禁制令，直至覆核有結果為止。

代表記協的資深大律師石永泰引述報道指出，有傳媒曾透過臨時選民登記冊，揭發有選民不知情下，遭更改選民地址，事件最終需報警處理。他認為傳媒有必要發揮監察功能，以維護選舉和政制的健全性，相關功能並非只屬「錦上添花」，認為申請方不能只假定選管會會監察，同時忽視傳媒的第四權地位。

記協舉例表示，本港區議會選舉中，個位的票數差異有時已能改變選舉結果，形容傳媒須先查閱選民登記冊的資料，才能透過土地和公司查冊等作進一步調查。介入方又指出，選舉失當行為有多種形式，故申請方根本不能「告訴」傳媒如何透過其他方式進行監察。

介入方認為，申請方既聲稱本案並非圍繞「起底」，卻同時向法庭力陳「起底」帶來的負面影響，形容申請方目前證據薄弱，難以證明選民登記冊的資料如何增加警員遭「起底」的風險，同時帶來過分嚴厲的後果。介入方又指出，假如公開選民登記冊資料令警員私隱權遭侵犯，屬合理論點，那麼土地、公司等法定查冊系統，同樣能基於上述論點而遭廢除，認為法庭應從宏觀角度作出思考。

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