兩將軍澳居民涉襲警被捕　一人獲撤控　官稱警匿名「不方便」 (18:46)

首案被告為報稱文員的吳日勤（30歲），他被指於11月4日在尚德邨尚智樓尚德巴士總站外襲擊警長A。另一案件的被告謝永靈（51歲）報稱商人，則被指於同日在將軍澳唐明街公園外襲擊警員A及警員B。

首案審訊時，署理主任裁判官徐綺薇主動提到將警員身分隱匿事宜，控方稱須保護受害人，將繼續不披露身分；徐官說「事情令人不滿意」。辯方對匿名一事無反對，徐官搖頭稱，「由你決定」。首案將押後至明年1月14日再訊。

至於次案審訊，控方因證據不足，將控罪撤銷。辯方呈上其中一名警員的醫療報告，裁判官一度追問醫療報告屬哪名警員，並稱「這就是何以警員身分要披露，控方長期以A、B、C代替警員身分，會有難處和不方便」。

辯方說，若證據不足就不該告上法庭，故申請訟費。控方反駁稱，被告當時向警方挑釁，和搶走警方的胡椒噴霧，是自招嫌疑；辯方再反駁稱，與警員理論並非自招嫌疑。裁判官批准辯方的訟費申請，訟費待定。

18歲中學生涉「私了」六旬翁 明年2月訊

另外，報稱中學生的徐俊傑（18歲）涉於10月18日中午在牛頭角快閃集會遊行時，「私了」一名六旬翁，被控參與非法集結、在身處非法集結時使用蒙面物品、在公眾地方打鬥及普通襲擊罪。由於需待政府就《禁蒙面法》上訴的結果，案件押後至明年2月19日再訊。

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