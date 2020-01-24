米芝蓮2020年名單公布　港7間三星12間二星餐廳【附名單】 (18:37)

《米芝蓮指南香港澳門2020》名單今日（17日）公布，當中羅列香港澳門共254間餐廳及52間酒店。今次香港有7間米芝蓮三星餐廳（包括2間新上榜或獲晉升）、12間二星（包括1間獲晉升）。
米芝蓮三星餐廳（香港）：
．Caprice
．L'Atelier de Joel Robuchon
．龍景軒
．8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA
．唐閣
．富臨飯店（新三星、上年二星）
．志魂（新三星）
米芝蓮二星餐廳（香港）：
．Amber
．Bo Innovation（上年三星）
．Ecriture
．柏屋
．Pierre
．新同樂魚翅酒家
．鮨‧齋藤
．Ta Vie
．天空龍吟
．天龍軒
．營致會館
．Arbo（新二星）
另外，本港有51間米芝蓮一星餐廳（包括11間新上榜或獲晉升），《米芝蓮指南香港澳門 2020》完整名單可按此瀏覽：
guide.michelin.com/hk/zh_HK/hong-kong-region/hong-kong/restaurants
米芝蓮 昔日報道：
米芝蓮2019 港63星級餐廳 「貼地」法菜摘一星 4天炮製4分鐘酥脆
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