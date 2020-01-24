米芝蓮2020年名單公布　港7間三星12間二星餐廳【附名單】 (18:37)

相關報道：21間街頭小食推介 椰小盅唯一新上榜

米芝蓮三星餐廳（香港）：

．Caprice

．L'Atelier de Joel Robuchon

．龍景軒

．8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA

．唐閣

．富臨飯店（新三星、上年二星）

．志魂（新三星）

米芝蓮二星餐廳（香港）：

．Amber

．Bo Innovation（上年三星）

．Ecriture

．柏屋

．Pierre

．新同樂魚翅酒家

．鮨‧齋藤

．Ta Vie

．天空龍吟

．天龍軒

．營致會館

．Arbo（新二星）

另外，本港有51間米芝蓮一星餐廳（包括11間新上榜或獲晉升），《米芝蓮指南香港澳門 2020》完整名單可按此瀏覽：

guide.michelin.com/hk/zh_HK/hong-kong-region/hong-kong/restaurants

米芝蓮 昔日報道：

米芝蓮2019 港63星級餐廳 「貼地」法菜摘一星 4天炮製4分鐘酥脆

米芝蓮推介22街頭小食 一文睇晒港九新界親民之選