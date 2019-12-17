失業率升至3.2%　餐飲業失業率8年最高 (16:55)

各行業失業率（不經季節性調整）變動不一，上升主要見於零售業。就業不足率方面，上升主要見於樓房裝飾、修葺及保養業和餐飲服務活動業，下跌則主要見於維修、洗滌、家居及其他個人服務活動業。

總就業人數由今年8月至10月3,843,800人，下跌至9月至11月的3,830,600人，減少約13,200人。同期的總勞動人口亦由3,969,300人下跌至3,956,000人，減少約13,300人。

勞工及福利局長羅致光表示，香港經濟情況繼續惡化，令勞工市場進一步放緩。他稱，受到社會事件嚴重打擊，消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的失業率進一步上升至5.2%，是3年以來的高位；餐飲服務活動業失業率上升至6.2%，是超過8年來的最高水平；其他多個行業失業率亦錄得上升。

羅致光稱，倘若整體經濟繼續轉弱，勞工市場在短期內將會面對更大壓力。

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