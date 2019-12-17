港安男護士兩度非禮昏睡女病人　判囚8個月 (14:30)

被告尹柏光（34歲）被控於今年5月13日，在荃灣荃景圍199號港安醫院一個病房內兩次非禮X。案情指出，X由5月12日起於港安醫院留醫，其病房只有她入住。當日X服用特敏福後入睡，X於凌晨3時許被喚醒，當時其上衣及胸圍被拉高，被告雙手握X乳房兩至三秒；X隨後再清醒，當時被告抓其左乳房及舔其左乳頭三至四秒，X因身體虛弱未能反抗。

翌日早上7時，X醒後其胸圍移位，原戴着的口罩都被拉至頸部。X向職員投訴，院方報警。經化驗後，X乳房有被告的DNA；醫院閉路電視顯示，被告曾6次單獨進入病房。醫生指出，服用特敏福後不會使人有幻覺，X留院時沒有精神障礙。

辯方求情時表示，被告自2018年一月於港安醫院任護士，與同任護士的妻子於2015年結婚，現育有一名4歲女兒。其妻耗盡用以供樓的積蓄，被告須另任兼職幫補；妻子亦於今年初有婚外情。醫療報告顯示，被告壓力源自家庭經濟及妻子婚外情，他一直壓抑情緒，而影響其處理問題的能力；報告又指出，被告無特殊癖好，患輕微抑鬱。

裁判官判刑時表示案情嚴重，被告的動作涉及敏感部位，性質令人憂慮且難以理解，事件亦令護士及病人之間的誠信關係破滅，判處被告監禁8個月。

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