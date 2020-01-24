八旬翁特首辦外牆塗鴉　刑毁罪成罰100元 (14:55)

被告黃林（86歲）為退休清潔工人，依賴約3500元的長者生活津貼過活，從無刑事案底。他今否認一項刑事損壞罪名，控罪指稱，被告於去年11月19日，在金鐘添華道1號行政長官辦公室4號閘外，無合法辯解而損壞該4號閘外的外牆。

裁判官裁決時指出，4名控方證人和被告均對事發經過沒有爭議，均表示案發時被告用白色噴漆在特首辦外的4號閘附近的牆壁上，寫上「鄭月娥包庇兇犯、葵涌醫院傷天害理」的字句。被告在自辯時聲稱要「申冤」，裁判官表示，不過無論被告的目的如何，他已干犯法例，加上控方成功舉證，故裁定他罪成。

裁判官在判刑時考慮被告未構成牆壁的永久損壞，亦已完成清潔，故判處他罰款100元，並提醒被告即使要作申訴，亦要循合法的途徑，若下次他再犯事，相信不會只被判罰款了事。

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