年輕情侶打劫的士司機判囚6年　法官寄語珍惜機會好好讀書 (12:19)

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兩被告依次為青年學院學生林兆瑩（19歲）、無業的鄺卓文（17歲），被控於2018年9月20日搶劫張姓的士司機。

法官判刑指出，兩名被告精心挑選杳無人煙地方犯案，又用口罩、槌子等工具，顯示有預謀犯案，案情非常嚴重。再者，兩人案發時有使用極大武力，以安全帶勒頸、用槌扑頭致的士司機流血等，司機或會因此失去性命。

縱使感化官認為兩人適合進入教導所，法官稱案件並非街頭搶劫，考慮到案情的嚴重性，以及為保護的士司機，判刑起點應不少於9年監禁。惟法官體諒兩人年輕及認罪，終判他們入獄6年，並寄語兩人珍惜機會，在獄中好好讀書。

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