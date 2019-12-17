區諾軒：政府失誤毋須「找數」瘋狂荒謬　范國威：制度有漏洞 (12:06)

終審法院今早（17日）拒絕就區諾軒及范國威選舉呈請案批出上訴許可申請，二人因而失去議席。終院公布裁決後，區、范二人在終院外見記者，區諾軒表示今次事件令13萬港島選民、參選者及當選者的利益受損，政府失誤的後果不應由他們承擔，而是應由政府承擔。他形容政府毋須為其行政失誤「找數」，是瘋狂及非常荒謬。
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他又稱，事件反映選舉制度受到挑戰，將來選舉主任或會更加有恃無恐的DQ參選人，繼而影響立法會運作，批評香港法例有漏洞。他並稱建制派同樣會受影響，預期陳凱欣也可能面對同樣問題。
范國威表示，選舉主任作出政治篩選，迫使被DQ的候選人提選舉呈請尋求公義，繼而造成補選勝出者被DQ，他認為這是政府犯的政治錯誤，卻要由議員付出代價，失去議席，反映制度有漏洞。
范國威稱會考慮再參加補選，但需先與所屬政黨商議。區諾軒則認為再補選是不必要，如政府條例是完善，根本不應出現DQ情況，4年內反覆補選是浪費公帑，責任全在政府。
早前選舉呈請得直的劉頴匡對終審法院的決定表示歡迎，稱這確立了選舉主任的非法決定會令選舉無效的原則，但對區諾軒及范國威失去議席感可惜。他又指今次是選舉主任不合理DQ令選舉結果失效的先例，希望選舉主任日後停止政治篩選候選人，否則一旦再有選舉呈請得直，只會引發更大憲制危機。
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