區諾軒：政府失誤毋須「找數」瘋狂荒謬　范國威：制度有漏洞 (12:06)

相關報道︰終院拒批選舉呈請案上訴許可申請 區諾軒范國威同失議席

他又稱，事件反映選舉制度受到挑戰，將來選舉主任或會更加有恃無恐的DQ參選人，繼而影響立法會運作，批評香港法例有漏洞。他並稱建制派同樣會受影響，預期陳凱欣也可能面對同樣問題。

范國威表示，選舉主任作出政治篩選，迫使被DQ的候選人提選舉呈請尋求公義，繼而造成補選勝出者被DQ，他認為這是政府犯的政治錯誤，卻要由議員付出代價，失去議席，反映制度有漏洞。

范國威稱會考慮再參加補選，但需先與所屬政黨商議。區諾軒則認為再補選是不必要，如政府條例是完善，根本不應出現DQ情況，4年內反覆補選是浪費公帑，責任全在政府。

早前選舉呈請得直的劉頴匡對終審法院的決定表示歡迎，稱這確立了選舉主任的非法決定會令選舉無效的原則，但對區諾軒及范國威失去議席感可惜。他又指今次是選舉主任不合理DQ令選舉結果失效的先例，希望選舉主任日後停止政治篩選候選人，否則一旦再有選舉呈請得直，只會引發更大憲制危機。

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