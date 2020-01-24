港鐵：聖誕新年額外增逾700班車　平安夜除夕夜通宵行駛 (12:43)

港鐵表示，所有鐵路線（機場快線、迪士尼線、東鐵線往返羅湖站及落馬洲站除外）將於本月24日及31日提供通宵服務。同時，港鐵亦會於這兩天的下午起加強列車班次服務乘客。

輕鐵路線505、507、610、614P、615P、706及751，將於平安夜和除夕夜通宵行駛，每15至18分鐘一班車，輕鐵路線614P及751將會改道。

接駁西鐵線的港鐵巴士路線506及K51，將於平安夜及除夕夜分別延長服務至凌晨一時半及零時45分，每15分鐘一班車。

機場快線方面，下周日（22日）至下周二，香港站的首班機場快線列車將提前50分鐘，於早上5時開出；博覽館站的首班車將提前34分鐘，於早上5時26分開出。下周四（26日）至明年1月1日，博覽館站（經機場站）的尾班車將延後40分鐘，於凌晨1時25分開出。

港鐵會繼續監察情況，並與政府相關部門進行風險評估，因應實際情況（特別是公眾活動），有需要時會調整列車和車站服務，以保障乘客、員工及鐵路營運安全。

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