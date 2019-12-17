港人於東人工島被公安拘捕　張建宗︰內地行使司法權合理合法 (11:02)

張建宗稱，入境處及駐粵辦正跟進事件，亦已與該名港人的家屬接觸。被問及港人前往澳門途中被內地公安拘捕，是否違反三地政府當初商討「三地三檢」安排的協議，張建宗表示不認同，稱內地公安是依照屬地原則行使司法管轄權，與通關安排是兩碼子事，不應混淆。他亦說，保安局將於適當時候解釋細節。

張建宗亦主動提到特首林鄭月娥在北京述職，表示感謝國家主席習近平及總理李克強對特區政府工作的肯定，對此感到鼓舞。他又表示，香港正面臨回歸以來最嚴峻的一年，困難前所未有，港府將竭盡所能，團結一致，全面貫徹落實「一國兩制」、嚴正執法、依法施政、迎難而上，不會因有困難便退縮。他表示，除了止暴制亂，亦會找出及着力解決社會矛盾問題，使社會走出困局。

至於政府擬成立的獨立檢討委員會被質疑沒有傳召權，張建宗表示獨檢會不需要傳召權，因為委員會的工作對事不對人，目的是查根問底，宏觀探討6個月以來社會事件的成因等，微觀方面探討貧窮、青年流動、貧富懸殊等問題。

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