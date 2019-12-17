爆眼女子醫療報告覆核案　高院判敗訴須付訟費 (14:46)

【14:46】官：警無出示手令 不代表「K」訴訟權受侵犯

林雲浩稱，今次司法覆核所處理的問題狹窄，只關乎警方未有展示手令會否實際妨礙「K」在法庭提出訴訟的權利，而不是關於警方應否申請該手令、裁判官應否批出該手令，或該手令應否被撤銷。

林官在判辭中指出，法律上「K」並無獨立權利要求警方向她出示手令，雖然「K」可以按現行機制質疑手令效力，並提出合適理據申請警方出示手令，但她從來沒有按機制行事，「K」甚至沒有質疑手令是否有效。

林官強調，警方未有按「K」要求出示手令，並不代表「K」在法庭提出訴訟的權利受侵犯，因此裁定「K」敗訴，警方毋須向「K」展示手令。

【14:24】司法覆核申請人為爆眼女子「K」，答辯人為警務處長，有利害關係一方為伊利沙伯醫院行政總監。「K」的代表大律師聆訊時曾稱，醫療報告內容私密，警方繞過「K」強索報告，漠視她的私隱；警方沒有拘捕「K」，申手令無迫切性，也不見得「K」知悉手令內容會干涉調查。

惟警方反指，私隱並非唯一的考慮元素，「K」身在非法集結現場，調查她是合情合理，而且警方沒有義務向「K」展示手令，若每宗案件均先展示後調查，做法不切實際。

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