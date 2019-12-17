終院拒批選舉呈請案上訴許可申請　區諾軒范國威同失議席 (10:18)

上訴人為區諾軒及范國威。區諾軒9月在申請終院上訴許可的動議通知書指出，選舉主任的行政失誤導致補選出現，褫奪了13萬選民的意願。他否認上訴是保住議席的權宜之計，強調上訴是為了讓法庭頒布補選準則，若選舉主任再出現行政失誤，將影響未來其他選舉。

根據《立法會條例》第72（1）條，若法庭裁定任何人非妥為當選，該人即不再是議員，其議席由原訟法庭頒下書面判決日期起即出缺，但在上訴期限即14個工作天內，判決會暫緩執行。該條例亦指明，若該人提出上訴，則繼續為議員。區諾軒及范國威早前提出上訴，其間可保留議席。

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