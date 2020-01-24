終院拒批上訴許可　區諾軒范國威失議席　馬道立：選舉呈請必挑戰當選人議席 (14:10)

【14:10】周庭表遺憾：政府為始作俑者卻毋須負責

周庭下午1時半於facebook回應裁決結果，表示她2018年提出選舉呈請，是希望法庭釐清DQ、政治篩選的不合理，「避免選舉主任在日後的選舉再執行政治任務」。就今日終審法院拒絕批出上訴許可，周庭稱感到十分遺憾，「政府作為整場政治篩選的始作俑者，在現行司法程序下卻無需負上責任，而要民選議員和十多萬選民負責」。

區諾軒：政府失誤毋須「找數」瘋狂荒謬 范國威：制度有漏洞

周庭指出，法庭不信納區諾軒為她的「Plan B」，她認為是現時法律制度的限制，無法處理政治荒謬的現況。她感謝區諾軒為民主運動付出，當日臨危受命扛起補選重任。

【12:32】區諾軒9月在申請終院上訴許可的動議通知書指出，選舉主任的行政失誤導致補選出現，褫奪了13萬選民的意願。他否認上訴是保住議席的權宜之計，強調上訴是為了讓法庭頒布補選準則，若選舉主任再出現行政失誤，將影響未來其他選舉。

區諾軒今早由大律師詹鋌鏘代表，另一上訴人范國威沒有法律代表；周庭由大律師譚俊傑代表，劉頴匡由資深大律師鮑進龍代表。甫開庭時，終審法院首席法官馬道立向詹鋌鏘提問，上訴一方認為區諾軒以「Plan B」替周庭出選，但周庭提出選舉呈請，將剝奪區諾軒的議席，質疑區諾軒和周庭之間究竟有沒有合作關係（working together）。

詹鋌鏘回應，周庭旨在挑戰選舉主任的違法（unlawful）決定，唯一的方法就是提選舉呈請，范國威亦採納詹鋌鏘的陳辭。針對是否有意圖令區諾軒失去議席，周庭一方表示立場中立，惟馬道立不接納說法，他強調選舉呈請是嚴肅的法律程序，選舉呈請人必然會挑戰當選人的議席。短暫休庭後，法官裁定駁回兩人的上訴申請，兩人需賠償訟費，另有關書面裁決理由押後頒布。

詹鋌鏘散庭後表示，現行法例下，被DQ者只能透過選舉呈請挑戰選舉主任的決定，不能作司法覆核，選舉呈請的「副作用」就是剝奪當選人的議席。他並稱，是次上訴旨在爭取司法覆核的權利，可惜法官不採納說法。

根據《立法會條例》第72（1）條，若法庭裁定任何人非妥為當選，該人即不再是議員，其議席由原訟法庭頒下書面判決日期起即出缺，但在上訴期限即14個工作天內，判決會暫緩執行。該條例亦指明，若該人提出上訴，則繼續為議員。區諾軒及范國威早前提出上訴，其間可保留議席。

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