警拘4內地男女　涉誘男子上房盜走財物 (21:15)

旺角警區刑事總督察周家文交代案情時表示，近日旺角區發生多宗相同手法的盜竊案，團伙會派出一名女子在街上兜搭單身、年紀較成熟的男子，提出提供按摩甚至性服務，誘騙男子到附近廉價賓館進行「性交易」前，會藉故要求顧客放低銀包、手表等貴重物品，然後趁顧客洗澡時偷走貴重物品，然後逃去。

警方經調查及分析，鎖定數個位於旺角區內的目標地點進行埋伏。至今午3時許，警員在彌敦道發現涉案女子形迹可疑，並在街上兜搭一名男子，然後二人前往一間樓上公寓，三名涉案男子尾隨。未幾，四人一同離開大廈，探員於是上前截查，結果在其中一名男子身上搜獲一張不屬於他的信用卡，又在另一男子身上搜獲4000元現金，於是將四人當場拘捕。

警方指出，被捕男女年齡介乎17至40歲，其中17歲女子來自湖南，三名男子則來自河北及廣東，相信四人來港只有數日，為同一犯罪團伙的骨幹成員。四人將被通宵扣查，以調查四人有否涉及其他相似手法案件。

警方呼籲市民，特別是男士提高警覺，若有人在街上兜搭並表示可提供按摩服務及性服務，應該當場拒絕及即時聯絡警方求助。