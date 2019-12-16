被「起底」申禁市民查閱選民資料　選管會：警被「起底」與公開資料無關 (20:15)

相關報道：要求禁市民查閱選民資料 警察隊員佐級協會上訴得直

申請人為警察隊員佐級協會和匿名人士「AA」，答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任，以及選舉登記主任，介入人為香港記者協會。

代表申請方的資深大律師陳樂信表示，除了警員和其家人外，不同政治立場的人士目前均受「起底」或其他有害的行為影響，惟他們在沒選擇下，需繼續向選管會提供姓名和住址，並給予公眾查閱相關資料，形容上述情況侵害他們的私隱權，以及對家庭和住宅等保護，違反《基本法》第26條和《人權法》第14條。

陳樂信指出，選管會今年已就公開候選人資料的做法作更改，質疑相關用意與「起底」風氣有關，又質疑傳媒是否只能透過查閱登記冊的方式查閱選民資料，認為傳媒日後可透過申請酌情權的方式查閱相關資料。

代表答辯方的資深大律師梁偉文指出，選管會目前的安排，曾經過諮詢和立法會的檢視，當中包括不同政黨，甚至律師會的意見，而選管會最終隱去選民的性別和身分證號碼，只讓公眾檢視選民姓名和登記地址，故目前做法並非只由選管會自行決定，而是經持續的諮詢而成。

梁偉文又指出，私隱權不是絕對的權力，當中須受某程度的限制，民主社會才得以繼續運作。目前沒證據顯示，公開選民姓名和登記地址的做法，與警員遭「起底」的情況有因果關係，形容警員遭「起底」的生活照、電話號碼和身分證號碼等資料，與選民登記冊顯示的資料無關，認為選管會不應成為「代罪羔羊」。聆訊明（17日）續。

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