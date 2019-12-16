林鄭交代述職：對習近平稱讚感鼓舞　23條立法須審時度勢 (20:25)

相關報道：習近平讚林鄭非常時期展示勇氣擔當 強調中央堅定支持

被問及中央有否施壓就《基本法》23條立法，她指出，維護國家主權安全及發展利益是特區政府憲制責任，但過去引起不少爭議，因此政府須「審時度勢」，在好的環境和條件下才能推行，現時首要任務是針對過去6個月出現的社會動盪，遏止暴力，讓香港早日恢復平靜。

她又說，現時香港社會環境非常分化、政治立場先行，支持政府及警隊的人都會被起底、受傷害及侮辱，政府物色獨立檢討委員會人選時，個別人士或會擔憂被網上起底或欺凌而改變主意，但相信政府繼續解說檢討工作對香港未來發展的重要性，會找到合適的人選。

林鄭月娥表示，今年述職背景與往年非常不同，香港經歷了6個月因修例引起的動盪，她向領導人詳細匯報了香港最新的情況，以及經歷6個月動盪後香港各方面的影響，包括社會及民生。她說，領導人指出香港面對回歸以來最嚴峻、最複雜局面，認為香港存在深層次社會矛盾要認真研究及努力解決。

她續說，感謝兩位領導人充分肯定特區政府全力維護社會穩定所作出的工作，領導人亦重申目前最重要的任務是依法止暴制亂及恢復社會秩序，而在這工作上須堅守一國兩制方針及維護香港長期繁榮穩定，習近平堅定支持香港警隊嚴正執法，希望香港各界人士共同推動香港發展，重回正軌。

逃犯條例 相關報道︰

3男涉製造遙控彈被拒保釋 控方：可在50米內遙控引爆

三區議員被控非法集結等 申往台灣考察選舉獲批

患心臟病老婦旺角被警用粗言指罵 江永祥：說話有可改善地方

24歲廚師涉8月機場非法集結 轉介區院下月再訊

區議員許銳宇涉阻差辦公 明年3月受審