習近平讚林鄭非常時期展示勇氣擔當　強調中央堅定支持 (19:54)

習近平說，即將過去的這一年，是香港回歸祖國以來局面最為嚴峻複雜的一年，他向林鄭月娥說：「面對各種困難和壓力，你堅守一國兩制原則底線，依法施政，恪盡職守，做了大量艱苦工作。你還帶領特別行政區政府積極回應社會關切，採取一系列政策措施扶助企業、紓緩民困，認真研究解決社會深層次矛盾和問題。對你在香港非常時期顯示出的勇氣和擔當，中央是充分肯定的。」

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習近平強調，他在11月14日於巴西出席金磚國家領導人第11次會晤期間發表講話，表明了中央對香港局勢的基本立場和態度，對維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

習近平表示，「我們將繼續堅定支持你帶領香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持愛國愛港力量，並希望香港社會各界人士團結一致，共同推動香港發展重回正軌。」

林鄭月娥感謝習近平對香港近半年局勢的關心及指導，又感謝習近平對她及特區政府在處理「這麼大的危機」的信任和支持。

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