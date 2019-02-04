【逃犯條例】患心臟病老婦旺角被警用粗言指罵　江永祥：說話有可改善地方 (18:11)

對於《癲狗日報》稱該報一名攝影記者昨夜於旺角採訪時被警員用警棍毆打及拘捕，江永祥表示，警方昨夜於旺角進行驅散及拘捕行動，該名男子當時沒穿反光衣及沒展示記者證，其間與警員發生身體碰撞，警員繼而拘捕他，該記者於被捕期間掙扎，警員於是使用警棍制服，他被以阻差辦公罪拘捕，現仍被扣查中。

浸大編委一名學生記者昨夜於旺角被催淚彈射中顴骨近眼角位置。江永祥指出，當時有人向警車投擲雜物及發射鋼珠，警方於是施放兩枚催淚彈。他說，警方施放催淚彈是針對暴徒，但在過去多月可看到暴徒是相當卑鄙，他們會走進人群及記者群，因此警方當時施放催淚彈的方向難免會有其他人，他提醒記者及途人若發現暴徒走進他們當中，應盡快離開，讓暴徒失去掩護。

江永祥續指出，警方在過去一周共拘捕99人，包括72男27女，年齡介乎12至54歲，涉及非法集結、導致相當可能會危害生命或財產的爆炸、藏有攻擊性武器、傷人等。他說，昨日行動中共拘捕31人，當中有17人是學生。

他又說，截至今日，警方於反修例運動中共拘捕6105人，當中978人被落案檢控。另外，警方於上周一（9日）在大埔使用了兩發橡膠子彈，昨日在旺角使用了27發催淚彈及3發橡膠子彈。

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