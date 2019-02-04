【逃犯條例】患心臟病老婦旺角被警用粗言指罵　江永祥：說話有可改善地方 (18:11)

昨夜（15日）有示威者於旺角聚集堵路及縱火，其間一名聲稱患有心臟病的婆婆途經旺角時被防暴警用粗言穢語指罵。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥今日（16日）於警方例行記者會表示，「如果說話上有啲咩冒犯，我諗我哋同事係說話方面有可以改善嘅地方」。
對於《癲狗日報》稱該報一名攝影記者昨夜於旺角採訪時被警員用警棍毆打及拘捕，江永祥表示，警方昨夜於旺角進行驅散及拘捕行動，該名男子當時沒穿反光衣及沒展示記者證，其間與警員發生身體碰撞，警員繼而拘捕他，該記者於被捕期間掙扎，警員於是使用警棍制服，他被以阻差辦公罪拘捕，現仍被扣查中。
浸大編委一名學生記者昨夜於旺角被催淚彈射中顴骨近眼角位置。江永祥指出，當時有人向警車投擲雜物及發射鋼珠，警方於是施放兩枚催淚彈。他說，警方施放催淚彈是針對暴徒，但在過去多月可看到暴徒是相當卑鄙，他們會走進人群及記者群，因此警方當時施放催淚彈的方向難免會有其他人，他提醒記者及途人若發現暴徒走進他們當中，應盡快離開，讓暴徒失去掩護。
江永祥續指出，警方在過去一周共拘捕99人，包括72男27女，年齡介乎12至54歲，涉及非法集結、導致相當可能會危害生命或財產的爆炸、藏有攻擊性武器、傷人等。他說，昨日行動中共拘捕31人，當中有17人是學生。
他又說，截至今日，警方於反修例運動中共拘捕6105人，當中978人被落案檢控。另外，警方於上周一（9日）在大埔使用了兩發橡膠子彈，昨日在旺角使用了27發催淚彈及3發橡膠子彈。