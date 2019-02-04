佛教善德英文中學校長何滿添病逝　中學校長會主席：他讓學生安全表達反修例意見 (17:45)

校方接受本報查詢稱，何校長離世時，家人、教職員陪伴在側，又稱何校長早前知道自己病情不穩，故提早11月底交捧副校長，目前學校由署理校長負責工作。

中學校長會主席鄧振強形容，何校長是願意守護孩子的人，於罷課、《國歌法》等具爭議議題，願意挺身說出自己看法，「他關顧學生需要，例如9月開學時，他知道學生想在反修例議題上表達意見，他讓學生於學校安全環境下表達，照顧學生」。

鄧振強憶述，他們相識於2010年，自己是時任元朗區中學校長會主席，何校長是荃葵青區中學校長會主席，當時中學界正值人口低潮，何校長任教的區內英中雖未受影響，但一直為學界發聲，與教育局據理力爭，化解中學殺校危機。

何校長9月初接受《明報》訪問提及自己教育理念，「我們好多校長就像何滿添，在專業地做教育工作，守護孩子。我們重視他的人身安全，不會鼓勵他違法，或用暴力手段爭取訴求，但最重要是有個地方讓他放心講，我就去聽，如果我們連這些學生都不接納，那我為何還要搞學校？我不是做懲教署嘛」。

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