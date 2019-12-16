3男涉製造遙控彈被拒保釋　控方：可在50米內遙控引爆 (18:55)

署理主任裁判官張潔宜將案件押後至明年3月30日再訊，其間3名被告還押看管。被告依次為報稱無業的關嘉耀（27歲）、實驗室助理徐天樂（27歲）和電器技工何健忠（40歲），同樣居於屯門區。眾被告的家人、次被告任職的中學師生亦在庭上旁聽。

兩項控罪指出，3名被告今年12月14日在屯門小冷水路的山坡製造爆炸品，即遙控土製炸彈組件；以及意圖使香港警務處的警務人員身體受嚴重傷害。

控方申請將案件押後，以化驗涉案的化學品、爆炸品、軍火和電話。控方透露，被告當場檢獲的遙控裝置會引爆一個「土製炸彈」，一旦收發器上的發熱線和化學品接觸，便有可能點燃。該裝置亦可於40至50米範圍內遙控啟動，被告被捕時戴有盾牌、頭盔和護彈衣等。

控方續指出，3名被告分別有實驗室助理和水電工人的專業背景，相信他們各有分工，不排除會增加控罪，以及轉介更高級別的法院審理。

3人均提出保釋申請。首被告的律師稱他和患心臟病的母親同住，是家中獨子；次被告稱如獲准擔保，現時任職的中學願意繼續聘用他。裁判官張潔宜表示，控罪嚴重和指控強烈，拒絕各人擔保。

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