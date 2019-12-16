教聯會調查：九成半教師稱半年社會不安影響身心 (17:40)

調查於上月底向全港中小學、特殊學校和幼稚園派發問卷，共收到逾850名在職教師回應。調查發現，面對近月社會的不安，九成半教師表示對其身心有負面影響，當中兩成六受訪教師表示有很大影響。教聯會主席黃錦良表示社會事件對老師是「巨大挑戰」，有中學生為求同儕認同，被迫認同同學行為，教師需花大量時間輔導，並與學生建立良好關係，以說服學生避免參與違法行為。他呼籲當局加強對教育界的心理輔導支援，同時加強法治教育向師生灌輸守法概念。

調查亦發現，七成三教師每周工作超過51小時或以上，而每周工作61小時或以上的教師比例由去年的39%，下降至本年的31%。同時，今年教師的工作快樂程度比去年略為上升，10分為滿分，今年教師的平均分有5.25，較去年的4.97分有所增加。黃錦良指出，政府投放了更多教育資源，包括增加人手，推行「一校一行政主任」等，減輕了教師行政工作壓力，故工作快樂程度亦有所增加。

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