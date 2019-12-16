涂謹申：內地港珠澳大橋設檢查站是不守承諾 (18:00)

他批評內地相關單位的做法予國際社會的信息是不守承諾，「海陸空都好，見到啱就拉人」，質疑飛機經過內地領空，是否「你搵武裝直升機夾佢落嚟？」

他解釋，普通的交通工具經過內地範圍是「無害通過」，香港往澳門的巴士，經過屬內地的橋面只是通過，並不是想進入內地。他表示，有外地旅客想從香港經港珠澳大橋去澳門，若內地在中間設檢查站，就會違背過去承諾、共識和一直的做法，「會將條橋不同司法管轄區撈亂，令國際社會使用條橋的信心降低」。

他呼籲國家領導人思考若「講過不算數」，可以突然設檢查站「喜歡就拉人、截查」，會影響對港人、國際社會的信心。他說，國際和香港社會關心修訂《逃犯條例》就是擔心無故「送中」。

他又批評，內地與香港通報機制無效屢被投訴，常說會改善，原有法律安排，但內地經常突然「任意、隨機」不做，影響國際社會信心。

公民黨立法會議員譚文豪表示，港珠澳大橋安排是「三地三檢」，三地政府的共同協議中，明確說明三地政府在各地部分設出入境檢查設施。他形容，過去一星期出現了「三地四檢」，廣東省政府在12月9日已出了公告，表示在港珠澳大橋東人工島設檢查站，但在港珠澳大橋管理局的香港代表、管理局副局長，路政署高級工程師，以及日前亦到過珠海的保安局長李家超，並沒有向港人公告設檢查站的信息。他質疑大橋的管理局事前知情與否，若知情，為何香港代表不公告。

他又批評，內地執法單位的通報機制完全失效，若是行政拘留、因嫖妓而強制拘留，就毋須通報。

他說，會在立法會提出緊急質詢，要求保安局長李家超和運輸及房屋局長陳帆到立法會解答上述疑問。

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