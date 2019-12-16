萬聖夜被捕3青年提堂　張潤衡表弟涉攜汽油彈續還押 (16:36)

首案被告、即張潤衡的表弟李開正（22歲），是公開大學工商管理學系二年級生，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指稱，他10月31日在旺角雅蘭里攜有5枚汽油彈。

控方透露，從長達500分鐘的閉路電視及「車cam」片段可見，被告在後巷卸下藏有汽油彈的背包，化驗證實內有汽油。控方申請將案件再押後，以待索取DNA及衣物纖維報告。裁判官劉綺雲稱，10月底的社會事件至今仍未平息，因此拒絕被告保釋，需還押至明年2月4日再訊。

第二宗案件起訴廚師張晉劻（20歲），被控在身處非法集結時使用蒙面物品及在公眾地方管有攻擊性武器共兩罪。控罪指出他同日在深水埗白楊街非法集結時使用黑色面罩、防毒面具及眼罩；及攜有槌和載有易燃液體的玻璃樽。

控方稱，閉路電視拍到被告在現場經過，涉案玻璃樽亦證實載有易燃液體。針對首項控罪涉及被高等法院裁定違憲的《禁蒙面法》，控方稱政府上訴未有結果，可能只就藏攻擊性武器罪立案和答辯。裁判官遂將案件押後至明年2月10日，以待控方調查，並拒絕被告擔保。

第3宗案件控告售貨員梁卓楠（22歲）一項襲警罪，指稱他在旺角襲擊督察X。裁判官將案件押後至明年2月10日，讓控方索取意見，其間被告繼續保釋。

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