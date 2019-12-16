合辦幼稚園指九龍真光中學違協議　科專入稟追討開支 (16:48)

香港科技專上書院（科專）稱3年前與九龍真光中學計劃合作，選址九龍城的衙前塱道「御門•前」的舖位籌辦幼稚園，惟九龍真光後來違反協議，並拒絕繳付租金和水電費等開支，同時拒絕騰出涉事單位，以及未經科專同意下繼續進入相關單位。科專遂於上周五（13日）入稟高等法院，向九龍真光追討相關開支，以及要求對方騰出單位。
原告為國際高等教育交流基金有限公司，被告為九龍真光中學。入稟狀指出，原告和被告於2016年10月達成籌辦幼稚園的協議，當時選址九龍城「御門•前」一樓舖位，預計收生約176人，原告負責2017年9月1日前的租金、水電費等費用，並會先墊支幼稚園的初期營運開支。原告翌月向被告發出有期限執照，讓被告在營運幼稚園目的下進入該舖位。
入稟狀又指出，協議原安排原告和被告的代表以六比四的比例成立校董會，惟被告其後未有遵從。而自2017年9月1日起，校董會會議一直未有舉行，被告同時未有繳付去年部分的水電費。被告後來推翻執照，並獲原告接受，同時要求被告在今年7月前騰出單位。惟被告未有騰出單位，更在未經原告同意下，自本年8月起繼續進入相關單位，行為構成非法侵入。
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