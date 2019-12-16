上周往澳門港人港珠澳橋失蹤　珠海公安：查獲被通緝7年走私案疑犯 (15:53)

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珠海公安微博發文表示，民警在港珠澳大橋安全檢查站查獲一名潛逃7年的港籍犯罪嫌疑人鍾×明，為走私團伙重要成員。事發12月13日下午3時許，珠海市公安局與珠海出入境邊防檢查總站在港珠澳大橋東人工島安全檢查站展開聯合執法時，邊檢民警對一輛前往澳門的穿梭巴士作例行檢查，發現一名乘客疑似被通緝嫌疑人鍾×明。經警方比對確認，該鍾姓疑犯（男性，香港居民，53歲）於2012年8月因涉嫌組織粵港兩地貨車司機走私手機案而被深圳機場海關緝私分局通緝，鍾×明為該走私團伙重要成員。珠海邊檢已經把鍾×明移交給辦案單位處理。

珠海公安又稱，自12月10日警方依法對經港珠澳大橋從香港入境澳門和珠海的人員、車輛展開安全檢查以來，已查獲多名內地警方通緝的在逃犯罪嫌疑人。

國家主席習近平周三（18日）至周五（20日）到訪澳門出席回歸20周年活動，內地公安早前在港珠澳大橋東人工島設安檢站，由香港往澳門金巴乘客全部要被拍人像照及檢查隨身物品，更需出示回鄉證查核，做法儼如「過關」。有泛民議員質疑內地做法是「僭建邊境」，違反「三地三檢」協議，促請政府交代事前是否知情；建制派則認為該處屬內地範圍，內地有權作安檢。

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