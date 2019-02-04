【石棺藏屍案】斥兩被告為免費食宿搵快錢陷殺人案　法官質疑教育制度還是人性出錯 (15:41)

被告依次為曾祥欣（30歲）、劉錫豪（24歲）及張善恒（27歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。3人另早前已承認阻止合法埋葬屍體罪。

阻止合法埋葬屍體罪方面，李官認為手法「嚇人」，被告不單把屍體藏入石屎，數日後更以風炮、槌子等鑿開石棺，令屍身左臂斷開，「難以想像會咁做」，以控罪7年為量刑起點，各人認罪扣減部分刑期，就此罪判囚4年8個月。

法官就誤殺罪判刑時表示，根據陪審團裁決，曾祥欣為案件主腦，計劃弄暈事主，並意圖令事主死亡或受嚴重傷害；而劉及張後來加入，協助讓事主失去知覺，但沒有意圖殺害事主，可從陪審員問題「協議弄暈事主是否暗示有共謀犯罪」推斷所得。法官因應劉錫豪辯解不可信，接納案情如張善恒錄影會面所言，張從後箍事主防止反抗，劉向事主施用二氯甲烷。

李官認為案情嚴重，事件屬有預謀犯罪，曾祥欣打算以借錢為由，誘騙事主到涉案單位，而其他兩名被告知情，案發時涉及暴力。李官表示，雖劉早前承認誤殺罪，但在審訊時對殺人一事若無其事，而他向事主施用二氯甲烷，屬加刑因素；另形容劉「夠蠢(foolish enough)」，配合曾祥欣的指示向財務公司借錢，又誤信不用還錢；其後更搬入涉案單位同住，自投羅網墮入曾祥欣的掌控之中，殺人後又飛往新加坡比賽，並折返涉案單位共同埋葬屍體。

李官引述劉的求情稱受曾祥欣操縱，後悔令父母失望，其父母則自責因工作繁忙，未能管教兒子。李官以18年為量刑起點，因他早前已承認誤殺罪減刑3年，判監禁15年，連同阻止合法埋葬屍體罪，部分刑期同期執行，終判囚17年。

李官相信張善恒角色較輕微，案發時曾從後箍住事主，且事後施心外壓嘗試拯救事主，可惜已經太遲，張在求情信表示無意傷害他人，當時「貪玩」、「貪心」，後悔無理會母親忠告，而其母自責未能給予兒子足夠的關注。此事後，兩人都信奉基督教，牧師亦稱張有悔意。張的誤殺罪以15年為量刑起點，沒有減刑因素，連同阻止合法埋葬屍體罪，部分刑期同期執行，終判囚17年。

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