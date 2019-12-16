沙角邨現懷疑手槍　區議員向房署求證：只是氣槍　警至今未回覆 (14:55)

警方下午在fb發文，表示警方接獲沙角邨保安報案，指發現懷疑槍械，警方到場後證實為一支氣槍。警方指出，「別有用心的人用假消息去煽動市民憎恨警隊，分化警民關係，影響執法效率」。

網上流傳照片可見，一個黑色槍袋懸掛於綠色鐵欄上，槍袋內置有一柄疑似手槍物體，相中有說明文字，稱有可疑人物經過後約15分鐘，便發現「有把真槍喺度」。

沙田（沙角）區議員陳兆陽昨晚11時許就事件接獲街坊求助，稱沙燕樓6樓有懷疑槍支吊在走廊鐵欄上，陳兆陽即時向警方查詢，惟未獲回覆。他向房屋署及大廈保安查詢，房屋署人員向他表示，警方於晚上約8時27分檢走一柄槍，由於警方仍在調查事件，故人員未能確定槍的真偽。至今早，陳兆陽再獲房署人員通知，指手槍只是氣槍，而警方至今仍未回覆陳兆陽的查詢。

陳兆陽表示，沙角邨不時有可疑人上樓推銷洗窗服務及賣戒煙廣告，「但掛槍真係第一次」。有街坊向他反映，昨晚8、9時曾目睹3名軍裝警員進入沙燕樓，街坊認為警員行蹤「鬼祟」；陳兆陽指出，警方過去半年處事手法高調，但就「掛手槍」事件則遲遲未有回覆或解釋，令人感覺「鬼祟」。