內地婦手表賄銀行職員助開戶　官稱有預謀犯案判囚兩月 (12:56)

被告為居於北京的馬振蓮（61歲），案發時為香港匯霖國際財務集團有限公司的獲授權簽署人，她在庭上一度掩面而泣。案情指出，被告與丈夫今年8月23日到匯豐銀行旺角分行為匯霖開設商業戶口，被告於職員不在房間時，把手表放於職員桌下，並稱該手表為送予他的小禮物以表心意。

法庭索取被告背景報告及醫療報告，辯方求情時表示，被告於匯霖沒有角色或職位，當日純粹陪同丈夫到銀行開戶，贈送手表為表誠意，且沒有預謀犯案。署理主任裁判官嚴舜儀一度追問：「佢做咩要認罪？」

辯方指出，被告還押後血壓高，還押期間一直住於羈留病房，血壓一度升至170至180。辯方說，被告在港沒有親人，監禁對她的心理和精神造成壓力。

裁判官判刑時說，控罪嚴重，被告來港犯案，即可預計到在港接受審判；裁判官又指出，被告預先攜帶手表到銀行開戶，又於職員不知情下放置手表於其桌下，為有預謀犯案，顯然望成功開戶，用以處理高額資金往來。考慮到控罪嚴重性及其健康情況，判監2個月。

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