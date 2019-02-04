【消委會報告．抽油煙機．短片】僅3款抽油煙機樣本通過全部安測試　排氣量與抽吸能力未必成正比 (13:18)

消委會今日（16日）發表報告，測試15款抽油煙機，涵蓋雙風扇設計、煙囱式、拉趟式及整流板式設計，八成樣本總評獲4至4.5分，惟僅3款樣本通過全部安全測試項目，效能表現方面排氣量相差逾一倍。消委會提醒，部分抽油煙機製造商會以產品的排氣量和風扇轉速作宣傳推廣，但未必會在單張上說明其聲稱數值的量度方法或採用的標準，因此消費者選購時不應單憑廠商提供的數值直接比較。
委員會測試的15款抽油煙機，售價連基本安裝費由2278元至6010元，相差逾1倍。測試項目包括排氣量、風扇轉速、抽油煙、氣味及蒸氣能力、能源效率及安全程度等。其中僅3款樣本通過全部安測試項目，包括「Panasonic」、「伊萊克斯」、及「簡栢」；另外，測試結果顯示5款樣本的抽油煙能力較強，包括「惠而浦」、「太平洋」、「伊萊克斯」、「德國寶」及「金雅典」。
3款抽油煙機樣本通過全部安測試項目（牌子／型號／類別／售價／基本安裝費／聲稱原產地／總評*）
Panasonic／FV-953P／煙囱式／$4380／$700／中國／4.26分
伊萊克斯Electrolux／EFP60473OS／拉趟式／$4680／$700／意大利／4.20分
簡栢Simpa／STR723DS／雙風扇式／$2910／$350／台灣／4.08分
5款抽油煙能力較強（牌子／型號／類別／售價／基本安裝費／聲稱來源地／總評*）
惠而浦Whirlpool／AKR4071/IX／煙囱式／$4590／$690／中國／4.39分
太平洋Pacific／PR6108-U70S／煙囱式／$3850／$500／台灣／4.10分
伊萊克斯Electrolux／EFP60473OS／拉趟式／$4680／$700／意大利／4.20分
德國寶German Pool／WRZ-723／整流板式／$4450／$350／台灣／3.93分
金雅典Athens／GH-268 IEC／雙風扇式／$3980／售價包基本安裝／台灣／3.96分
*5分為最高
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