【消委會報告．抽油煙機．短片】僅3款抽油煙機樣本通過全部安測試　排氣量與抽吸能力未必成正比 (13:18)

消委會今日（16日）發表報告，測試15款抽油煙機，涵蓋雙風扇設計、煙囱式、拉趟式及整流板式設計，八成樣本總評獲4至4.5分，惟僅3款樣本通過全部安全測試項目，效能表現方面排氣量相差逾一倍。消委會提醒，部分抽油煙機製造商會以產品的排氣量和風扇轉速作宣傳推廣，但未必會在單張上說明其聲稱數值的量度方法或採用的標準，因此消費者選購時不應單憑廠商提供的數值直接比較。