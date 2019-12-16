李克強：特區政府要抓緊時間研究社會深層次問題 (11:49)

李克強在會見中表示，林鄭月娥來京述職各方面均非常關注，香港修例風波延續至今，對整個社會造成的損害是多方面的。中央政府將一如既往堅定貫徹「一國兩制」，一如既往堅定支持特區政府依法施政，堅定不移地維護香港長期穩定發展。當前香港經濟明顯下滑，多個行業受創，面臨前所未有的複雜局面。

李克強評價林鄭月娥時，稱她帶領特區政府，竭力維護社會穩定，推出一些系列穩就業的措施，迎難而上，殊為不易。他強調，中央政府對林鄭月娥和特區政府做出的努力是充分肯定。香港現在還未走出困境，特別行政區政府要繼續努力依法止暴制亂，維護秩序，並抓緊時間，研究香港社會經濟發展中，一系列深層次的矛盾、問題，維護香港長期發展。

林鄭月娥感謝總理李克強對香港近況的關注，和對局勢的研判。她稱在過去一年，香港無論在政治、經濟、社會方面出現了非常嚴峻的局面。上半年經濟方面出現明顯下降，主要原因為外圍因素，包括中美貿易摩擦的影響。

明報記者鄭海龍