【消委會報告．電磁爐】7款電磁爐未能通過所有安全測試　1款溫升超出標準上限 (12:24)

消委會與機電工程署合作，測試市面12款座台式單頭電磁爐，包括9款闊度超過24厘米的普通電磁爐（6款樣本的額定輸入功率為2000瓦特及3款為2100瓦特）及3款闊度小於24厘米的迷你電磁爐（額定輸入功率為1000至1300瓦特），售價由279元至699元不等，其中8款附送鍋連蓋或小茶煲。測試內容分為安全程度、效能表現和使用方便程度。

安全測試涵蓋樣本的結構、溫升及標示說明等項目，有7款樣本未能通過部分安全測試項目。當中「家美」的溫升超出標準上限，其電磁線圈於正常操作時量得的溫度升幅超出75K的標準上限，達108K，若線圈長時間運作，可能令絕緣系統加速老化，影響操作，情況嚴重可引致「跳大掣」。結構安全方面，2款輕觸式電磁爐樣本「樂斯」及「家美」，在插上電源後，若爐面已放有合適的鍋具，輕輕按動開關掣便會馬上加熱，未能符合必須於2個不同位置按鍵後，才可啟動煮食的要求。7款樣本則在說明書欠缺特定警告字句。

未能通過所有安全測試的7款電磁爐樣本（品牌／型號／大約售價／安全程度（結構）／安全程度（溫升）／安全程度（標示說明）／整體安全程度／總評 ）

SPT／IC-2020HF／$468／5分／5分／3.5分／4.5分／4.5分

美的Midea／QH2130／$699／5分／5分／4.5分／4.5分／4分

伊瑪Imarflex／IIH-2100G／$499／5分／5分／4.5分／4.5分／4分

卓爾Summe／IC-2020HF／$397／5分／5分／3.5分／4.5分／3.5分

法國名家Famous／FI-13D(FAM)／$280／5分／5分／3.5分／4.5分／3.5分

樂斯Nutzen／MIC-101／$279／4.5分／5分／4分／4.5分／3.5分

家美Homey／IP-F8／$418／4.5分／4.5分／3.5分／4分／3分

效能表現出色的3款電磁爐樣本（品牌／型號／大約售價／整體安全程度／整體效能表現／總評 ）

Ikea／Tillreda／$349／5分／4分／4.5分

SPT／IC-2020HF／$468／4.5分／4.5分／4.5分

豐澤fortress／FIC16T／$498／5分／4分／4.5分

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