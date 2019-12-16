【消委會報告】預定航班時間不屬合約條款　航空公司可隨時更改未必賠償 (14:10)

20間航空公司中，包括亞洲、歐洲、中東等航空公司。調查發現，有16間航空公司在條款中列明，機票上的航班時間並不構成合約的一部分，即有需要時航空公司可以臨時更改；而另外4間更註明航空公司有權隨時更改航班的時間。

乘客投訴上網預辦登機始知直航變轉機

消委會接獲多宗投訴個案，其中，乘客陳小姐指出，透過A航空公司網站購買由香港往芝加哥的直航來回機票，但出發前兩天到網站辦預辦登機手續時，才發現被改為需轉機的航班，飛行時間較原定多3至4小時，回程時間亦由下午改為同日早上。陳小姐最後決定取消機票，並轉購另一間航空公司的機票繼續原定行程。

另一投訴人張小姐購買了2張由香港往關島的直航來回機票，及後收到通知，所選航線即將停航，公司提供3個改乘安排，須往夏威夷和三藩市轉機，或延後4天出發並在東京轉機，或額外付2000元按原定日期並在東京轉機。由於張小姐只能在原定日期出發，所以最後選擇額外付2000元如期出發。

6航空公司註明因可控情況延誤或取消航班才退款

消委會亦發現，只有4間客戶服務熱線的客戶服務員，能具體清楚地講解航班延誤及取消的安排，其餘16間經常回答「視乎情況而定」，部分航空公司甚至出現不同職員有不同講法的情況。消委會建議，業界應加強培訓前線客戶服務人員，確保員工能向消費者提供清晰的安排。

消委會亦建議，消費者出發前應查詢航班出發時間有否更改。航班一旦延誤或取消，基本上所有航空公司都有退款安排，但有6間公司，包括國泰航空、香港航空都列明只有在航空公司可以控制的情況下出現延誤，例如航班調配或機件故障等，才可安排退款。

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