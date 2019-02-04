【消委會報告．美容服務】男士紋仿真眉失敗像被水筆加色　女士紋美瞳線雙眼發炎 (11:28)

消委會在報告中列舉多宗投訴個案，其中，消費者郭先生原欲花680元飄眉，但在美容院職員游說下以2520元購買了仿真眉服務。惟完成後郭先生發現眉毛變得又黑又粗，沒有清晰紋理，只像使用水筆將眉毛加深了顏色，感覺非常不自然，而且兩邊眉頭不對稱。職員再游說郭先生購買680元的修復液，聲稱塗上後眉毛色澤更持久自然。郭先生原不想再花費，奈何眉毛十分難看必須補救，只好購買一試。郭先生考慮循民事途徑向美容院索償。

另外，張女士購買1,850元的紋美瞳線服務，包括上色及補色各1次，以及50元的藥膏費。但張女士完成服務回家後，感到雙眼持續痕癢及腫痛，醫生稱，有機會是紋美瞳線的墨料不慎接觸眼睛所致，遂向張女士處方抗生素及類固醇藥物。張女士投訴，美容院職員初時口頭承諾退款，其後表示要向公司申請。美容院一星期後聯絡張女士，聲稱沒有接到其他進行紋美瞳線服務的顧客投訴，有可能是張女士的皮膚本身較敏感，才會出現較嚴重的反應，提議將未做的補色轉為紋眉或其他療程，但張女士擔心再次出現過敏，拒絕接受。

消委會提醒，這類美容服務質素參差，建議消費者事先了解服務細節及確認價錢，留意商號名稱及保留單據，特別要留有預算進行事後保養，因不論是紋眉、紋眼線或植眼睫毛，效果一般只維持一段時間，消費者應留意所付費用是否包括日後保養，例如補色或補植的次數。消費者一旦展開了上述美容服務，大部分會因看慣了模樣而欲保持效果，故此可能需要定期回美容院再付款進行補色或。消委會又建議需衡量美容服務所潛藏的敏感及不適、安全隱患等風險。