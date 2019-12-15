社工擬響應罷工：對政府將示威歸咎青年工作不足感憤怒 (18:48)

社工總工會理事陳虹秀表示，社福界號召罷工，是因為「大人肯罷工，細路唔駛衝」，社福界有良知的人不願意再看見有生命被白白犧牲。她指出，罷工需要鍛煉和經驗，即使今次社福界罷工籌備不足一個月，仍希望連結不同機構的力量。

基層組織註冊社工張先生說，自6月起社工在工餘時間或職務上，都為反修例運動做人道支援，但有感社工所做的行為未能逼政府回應訴求，故將響應罷工，希望政府正面面對民意。他對政府將示威歸咎於青年工作及教育的不足，感到非常憤怒，稱「問題不是社工接見多個案件就能解決」。

任職社工約8年的袁小姐亦會響應社福界罷工行動，認為社福界可起牽頭作用，反修例運動現處於「不冷不熱」階段，希望用罷工迫使政府回應民間訴求。她指出，7月初社署曾發信予社福機構，稱會就年輕人情緒支援提供額外支援，但同時警方拘捕在示威現場的前線社工，覺得政府只當社福界是「維穩工具」，她希望藉罷工向政府表明社工相信公義，不是「維穩工具」。

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