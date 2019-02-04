【和你Shop】警稱示威者沙田站外擲煙霧餅　德福廣場男童中椒【短片】 (20:01)

【20:00】於尖沙嘴海港城「和你shop」的示威者散去，防暴警在廣東道一帶截查市民，其後放行，部分人為義務急救員。

【19:00】晚上近6時半，有示威者於尖沙嘴海港城聚集，在商場內以廣東話及普通話叫口號，有商店落閘。

【17:20】警進新城市廣場拘捕

防暴警再度進入沙田新城市廣場拘捕，有人疑從較高樓層向警員方向投擲雜物，警員多次向高位舉長槍警告。其時商場內大量玻璃已被打爛，絕大部分商舖暫停營業。最少兩人被捕。

【17:08】防暴警於九龍灣德福廣場內制服及帶走兩名黑衣人，在場大批圍觀市民不滿，指罵防暴警。

【16:46】警方表示，下午約3時半，有示威者於港鐵沙田站A出口外的巴士總站投擲煙霧餅，罔顧在場市民的人身安全，警告示威者立即停止違法行為及離開相關地點。

【16:15】在將軍澳PopCorn商場，約10名身穿黑衣物及戴口罩的人打開雨傘，在多間店舖外貼「和你平安夜」等單張，又在東海堂分店外的白色圍板、優品360門外等處噴漆。

【16:10】防暴警於沙田新城市廣場外巴士總站舉起藍旗。

【15:53】防暴警於沙田連城廣場內帶走兩名穿黑衣年輕男女，在場市民不滿，警員施放胡椒噴霧，現場情況一度混亂。

【15:42】新城市廣場一女子臉被噴漆

下午2時半，沙田新城市廣場內有近百市民在中庭及對上各樓層大叫口號，一名女子疑因指罵塗鴉的示威者，被人用噴漆噴臉部，她之後倒地，在數十名防暴警護送下由救護員送院。商場內美心旗下酒樓「潮庭」被示威者破壞後落閘。

於銅鑼灣時代廣場、太古城中心及九龍灣德福廣場均有市民聚集，部分人戴口罩及穿黑衣。時代廣場內有人持印有「光復香港 時代革命」旗幟，游走商場內數樓層，沿途高叫口號，未見商場內有商舖關門，仍有家長帶同小朋友於中庭的聖誕裝飾旁拍照。

下午3時許，數十名防暴警到德福廣場戶外平台截查穿黑衣年輕人，其後帶走一名戴黑帽及穿黑衣年輕女子，在場市民不滿指罵防暴警，防暴警施放胡椒噴霧，有一名男童眼睛被噴中。

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