羅致光︰有人願加入檢討委員會　檢討範圍涵衝突中警角色 (14:30)

負責為政府籌備獨立檢討委員會的羅致光承認，找人加入委員會較以往困難，但現時已有人選，亦有人願意加入，名單將適時公布。他說，不排除會邀請政黨的黨員，又可能邀請海外專家提供意見。

對於外界質疑檢討委員會沒有調查權，羅致光說，不應該與市民要求成立的「獨立調查委員會」作比較，「很多時一件事點了火，燒到那麼大，背後一定有其他深層次的矛盾。那個（獨立調查委員會）做與不做也好，這些長遠有關深層次矛盾的問題都需要探討。有些事情我們不是不知道，但動力不足，（應）由它（委員會）公開告訴大家，這個就是我們要面對的問題」。

至於檢討範圍，羅致光稱，將包括檢討警察在反修例風波的角色，而為了加強客觀性，檢討過程會作數據分析，例如參與衝突人數、程度等。他說︰「既然要檢討整件事，本身是不能夠迴避，它未必能夠微細去看，究竟某某日子警察的工作是怎樣的，但在警隊與市民的關係這些可能的因素，如何導致今天情境變成這樣，均可能是（檢討）範圍之一。」

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