中大經濟學者宋恩榮：反修例展現年輕人優點　將成港經濟主力 (13:41)

宋恩榮指出，香港人口急速老化，勞動人口已見頂，正出現嚴重的勞工短缺，戰後嬰兒潮一代已經到退休年齡，新血的數目遠遠少於退休人士，年輕大學生將會成為香港的寶貴資產。加上未來幾年不少香港人會移民，他們主要是中產和較高端人才，將會剩下大量空缺，需要年輕一代填補。縱使香港可輸入外勞，但因社會動盪，不少外地人才和內地青年不願來港，「香港需要的是對本地有承擔並以香港為家的大學畢業生，那些騎牛搵馬或者以香港為踏腳石的外援，難以成為香港經濟的主力」。

宋恩榮認為，反修例運動雖暴露了當代年輕人的缺點，例如小部分人濫用暴力、盲目衝動甚至驕橫跋囂；但這場運動也展現了年輕人的眾多優點，例如對社會有承擔、重視公義、願意為自己認定的目標奮鬥及犧牲，運動中花樣眾多的抗爭方式和高水平的文宣，也展現了驚人創意。

他指出，社運是福是禍 ，要看年輕人自己的選擇，更要看北京和香港的當權者的智慧。如果年輕人能夠突破自以為義的盲點，以理智的態度推動抗爭；又如果當權者能夠放棄無限上綱的鬥爭思維，以務實態度回應年輕人及市民的訴求，那麼香港的前景便充滿無限可能。「無論年輕人有什麼不是，當權者及僱主皆不能輕言放棄他們，因為放棄青年就是放棄香港的未來」。

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