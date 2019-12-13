大埔警署強光燈直射民居　環保署接3投訴　警：不時被包圍作適當戒備 (22:45)

大埔區議員區鎮樺今日（13日）在facebook上載多張照片，顯示大埔警署外牆有最少7盞強光燈；多張從大埔中心不同座數單位內拍攝的照片顯示，燈光在晚上仍直射民居。區鎮樺接受本報訪問時稱，本周接獲逾10宗投訴，部分居民在凌晨來電求助，稱被警署射燈照得無法入睡。

區鎮樺表示，警署外牆的強光燈已安裝兩個多月，最初只有3至5盞，通常是24小時長開，照射警署外的地面，包括附近公園等。但近日警署疑加裝更多射燈，以及曾調整燈光照射角度，警署附近大埔中心的民居也被燈光照射，他曾向警民關係科反映，但沒改善。他批評警署的強光擾民；警隊作為政府部門，帶頭製造光污染，做法難以接受。

環保署證實，由今年6月至今，分別接獲3宗涉及大埔警署及5宗涉及將軍澳警署燈光問題的投訴。發言人表示，本港沒法例規管光滋擾，而《戶外燈光約章》涵蓋範圍為對戶外環境有影響的裝飾、宣傳或廣告燈光。換言之，警署的強光燈並不在約章內。

警方證實，大埔分區警署於周三（11日）接獲一名區議員就警署外牆射燈的投訴。警方稱，過去數月不時有暴徒包圍各區警署，向警署投擲汽油彈及雜物、縱火及破壞警署設施，需作適當安排和戒備，以加強警署的保安，警方會不時檢視有關保安措施，以盡量減低對市民造成的影響。

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