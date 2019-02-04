2018年貧窮人口140萬見10年新高　社聯倡增青年支援檢討長者福利制度 (21:59)

去年的長者貧窮人口為51.7萬，貧窮率為44.4%，與前年相若；政策介入後減少至36萬。貧窮率為30.9%，按年上升0.4個百分點。

兒童貧窮率為23.3%，在政策介入後降至16.8%，較前年的17.5%下跌0.7個百分點，是有紀錄以來新低。

社聯表示，觀察到本港貧窮率近年有上升趨勢，雖然在政策介入後，扶貧成效由2017年的5.4%，上升至2018年的5.5%，多了1.4萬人脫貧，不過整體貧窮人口不跌反升，反映扶貧政策出現結構問題及扶貧力度不足，未能讓整體貧窮人口下降。社聯亦留意到青年貧窮率在政策介入後仍有所增加，同時24至29歲青年貧窮人口有近四成半均為在職，顯示扶貧措施未能協助弱勢青年。

社聯行政總裁蔡海偉表示，貧窮率持續維持上升，顯示政府未有展現足夠決心，多年來均拒絕訂定減貧目標。隨着本港經濟顯著向下，加上人口高齡化等結構性挑戰，如果政府再不展現更大決心，貧窮問題只能惡化下去。

社聯提出多項建議，包括：

1. 預防青年貧窮，增加上流機會

建議大專以上課程的計劃資助計劃擴展至兼讀制專上課程；容許領取綜援家庭的年輕成人投入職場一段時期內豁免計算為家庭成員；容許修讀大專的青年綜援受助人可以繼續領取綜援；現時在職家庭津貼只支援有15至21歲全日制學生，建議把相關支援伸延至24歲。

2. 完善退休保障及檢討長者整體福利制度

檢視綜援制度、高齡津貼制度及長者生活津貼制度的發放金額及審查資格，以及檢討照顧者津貼及社區照顧支援服務，全面支援有需要長者及其照顧者。

3. 訂定扶貧目標

建議政府參考海外社會，如英國、愛爾蘭等，設立未來5至10年的扶貧目標，並以此目標推動具體的扶貧策略及決定所需投入的資源。

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