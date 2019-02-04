2018年貧窮人口140萬見10年新高　每三長者一貧窮 (21:59)

去年政策介入前的長者貧窮率維持44.4%，與前年相同，共51.7萬人，但恆常現金政策介入後則較前年微升0.4個百分點，回升至30.9%，意味平均每3名長者有一人貧窮，人數達36萬，為2009年以來新高，且過去10年恆常現金政策介入後，長者貧窮率未曾跌破三成。對於貧窮率回升，政府稱除因近年人口高齡化加速，部分原因是綜援及高齡津貼的扶貧成效減弱。

政府解釋，去年的政策介入前長者貧窮率與前年相若，部分是因為長者勞動人口參與率上升，有助抵銷人口高齡化的壓力。政策介入後新增的2萬名貧窮長者當中，政府稱逾半是居於無從事經濟活動的長者住戶。

扶貧委員會委員、社區組織協會幹事施麗珊認為，政府應更深入研究不同長者的貧窮成因，並建議增加高額長者生活津貼金額，改善退休保障，以達晚年防貧作用。社聯亦建議 完善退休保障，並檢視綜援制度、高齡津貼制度及長者生活津貼制度的發放金額及審查資格。

另外，社聯表示，觀察到本港貧窮率近年有上升趨勢，雖然在政策介入後，扶貧成效由2017年的5.4%，上升至2018年的5.5%，多了1.4萬人脫貧，但整體貧窮人口不跌反升，反映扶貧政策出現結構問題及扶貧力度不足，未能讓整體貧窮人口下降。社聯亦留意到青年貧窮率在政策介入後仍有所增加，同時24至29歲青年貧窮人口有近四成半均為在職，顯示扶貧措施未能協助弱勢青年。

社聯建議要預防青年貧窮及增加上流機會，包括建議大專以上課程的資助計劃擴展至兼讀制專上課程、容許修讀大專的青年綜援受助人可以繼續領取綜援，以及擴展在職家庭津貼中的學生支援等。

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